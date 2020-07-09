Путин поручил до 24 июля подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 24 июля обеспечить внесение поправок в законодательство, которое обеспечит реализацию налогового маневра для IT-отрасли, говорится на сайте Кремля.

В рамках маневра планируется снизить ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3%, которая в свою очередь будет снижена за счет обнуления той части ставки налога на прибыль, которая идет в региональные бюджеты (сейчас это 17 п.п. из 20%).

При этом необходимо компенсировать регионам недополученные доходы в результате внедрения льготного налога на прибыль, следует из поручения.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство также рассматривает возможность сохранить нулевую ставку НДС на ПО для компаний, которые включены в реестр отечественного ПО. Ранее о том, что государство рассматривает вариант убрать льготы для иностранных IT-компаний, сообщали источники "Интерфакса".

Кроме того, Мишустин отметил, что снижение ставки налога на прибыль также планируется распространиться на дизайн-центры в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники.

"Льготы будут предоставлены российским компаниям, 90% доходов которых поступают от реализации ПО и услуг по его разработке и поддержке, а также, конечно, облачных сервисов", - уточнил премьер.