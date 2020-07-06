IT в РФ могут вывести из-под удара налогового маневра, отменив льготу по НДС только для иностранцев

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские IT-компании могут вывести из-под удара той части налогового маневра, которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для отрасли.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Минфин РФ в рамках разработки федерального закона по налоговому маневру для IT-компаний изучает возможность отмены нулевой ставки НДС на продажу софта только для зарубежных компаний.

Окончательная позиция министерства будет сформирована после разъяснений Минэкономразвития по соответствию этого пункта режиму наибольшего благоприятствования (международно-правовой режим, в рамках которого уравниваются правовые и льготные условия для всех иностранных компаний, работающих на территории конкретной страны - ИФ). Минфин уже направил соответствующее письмо в Минэкономразвития, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что нулевую ставку НДС могут отменить в том числе и российским разработчикам софта, что, по данным источника "Интерфакса", может принести в бюджет порядка 36 млрд рублей в 2021 году. В то же время Минкомсвязи предлагало компенсировать отмену льготы российским компаниям с помощью финансовой господдержки в случае необходимости.

Налоговый маневр, предложенный в июне президентом РФ Владимиром Путиным, включает снижение ставки налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3% и страховых взносов с 14% до 7,6%. Бюджет при реализации маневра будет недополучать по 15,8 млрд рублей ежегодно и 23,1 млрд рублей в 2021-2023 гг. соответственно.

Сейчас НДС не платится с продажи ПО, реализация исключительного права на которое осуществлена по договору об отчуждении, лицензионному или сублицензионному договорам.