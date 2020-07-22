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Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который с 2021 года снижает для российских компаний в сфере IT-отрасли и микроэлектроники налог на прибыль и вводит пониженные ставки страховых взносов, одновременно уточняется применение нулевого НДС на продажу софта.

Документ (N990337-7) был внесен в парламент правительством на прошлой неделе.

Пониженные ставки по налогу на прибыль

Для российских компаний в сфере IT устанавливается ставка по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевая ставка в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты.

Уменьшение тарифов страховых взносов

Кроме того, для IT-компаний на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%: на обязательное пенсионное страхование – 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5%, на обязательное медицинское страхование – 0,1%.

Кто воспользуется льготами

Указанные льготы будут применяться в отношении тех организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации компьютерных программ составляет не менее 90% и численность сотрудников не менее семи человек. Для получения льгот компания должна также иметь документ о государственной аккредитации.

Аналогичные ставки и требования предлагается установить для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции. Реестр при этом будет формировать Минпромторг.

Отмена льготы по НДС

Одновременно льгота по НДС отменяется для операций по продаже исключительных прав на компьютерные программы, базы данных (продажу софта - ИФ), для программного обеспечения, которое не включено в российский реестр.

"Освобождение от налога будет исключительно для программ для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ. То есть таким образом происходит сужение тех операций, которые освобождаются от НДС", - пояснил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, пониженные ставки по налогу на прибыль для IT-компаний приведут к ежегодным выпадающим доходам бюджета в размере порядка 32 млрд рублей. Компенсировать выпадающие доходы предполагается за счет отмены льготы по НДС для компаний, не включенных в реестр российского программного обеспечения.

Понижение страховых взносов для IT-компаний приведет к выпадающим доходам внебюджетных фондов в 2021 году в объеме 24,7 млрд рублей, в 2022 году – 26,4 млрд рублей, в 2023 году – 28,3 млрд рублей. Объем выпадающих доходов в случае установления пониженных страховых взносов для микроэлектроники за период 2021-2024 годов составит 80,4 млрд рублей.

Госдума IT

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