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Минцифры анонсировало новый пакет мер по господдержке IT-отрасли

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Второй пакет мер поддержки IT-отрасли РФ может быть представлен в середине или конце октября, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Экономический кризис

Он не стал уточнять, какие именно меры могут войти во второй пакет.

31 июля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию налогового маневра для IT-отрасли с 2021 года. Пакет поправок был сформирован по поручению главы государства и прошел через парламент за две недели.

Закон устанавливает для российских компаний ставку по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты.

Он также снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

В правительстве подсчитали, что пониженные ставки по налогу на прибыль для IT-компаний приведут к ежегодным выпадающим доходам бюджета в размере порядка 32 млрд рублей. Компенсировать выпадающие доходы предполагается за счет отмены льготы по НДС для компаний, не включенных в реестр российского программного обеспечения.

Хроника 27 января – 23 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Минцифры Максут Шадаев Владимир Путин правительство коронавирус

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