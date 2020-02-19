Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" обвинили в получении взятки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Генеральному директору Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову и бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову предъявлено обвинение по делу о взятке, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

"В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Кызласова и Шилиманова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (вымогательство взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) соответственно. Ходатайство будет рассмотрено районным судом в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Шилиманов предложил выступить посредником во взяточничестве. Вечером 17 февраля генеральный директор принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и экс-замминистра экономики Свердловской области задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области.

В настоящее время следствие СКР проверяет их на причастность к другим эпизодам преступлений. Допрашиваются свидетели, проведены обыски, анализируется финансовая и бухгалтерская документация, должностные инструкции.

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь порядка десяти резидентов.