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Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" арестован за вымогательство взятки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга в среду арестовал до 17 апреля гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в вымогательстве крупной взятки, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По данным следствия, в середине прошлого года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату проделанных работ по договору. Экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, по версии следователей, предложил стать посредником во взяточничестве. Вечером 17 февраля гендиректор получил от представителя подрядчика часть взятки, после чего его и экс-замминистра задержали сотрудники ФСБ.

Следствие СКР проверяет их на причастность к другим преступлениям.

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь порядка десятка резидентов.

Артемий Кызласов Титановая долина

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