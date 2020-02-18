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Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" задержали по делу о взятке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса". В понедельник вечером о его задержании также сообщал агентству информированный источник, но не приводил подробностей, и писал "Коммерсантъ", ссылаясь на свой источник.

По данным собеседника "Интерфакса", вместе с Кызласовым был задержан и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

"Задержали вчера в 17:30, протокол (о задержании на 48 часов. - ИФ.) составили только в 04:00. Подозревают в получении взятки, Шилиманова - в посредничестве при получении взятки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, топ-менеджеру подбросили "куклу" на 2,5 млн рублей где настоящими были только купюры на 30 000 рублей.

Источник также уточнил, что до составления протокола Кызласова пять часов держали в микроавтобусе у здания регионального следственного управления СКР, а Шилиманова - в вестибюле здания.

Советник Кызласова Анатолий Гагарин сказал, что пока не готов комментировать инцидент, но сказал, что с Кызласовым нет связи.

По данным "Коммерсанта", операцию по задержанию проводило ФСБ и что Кызласова взяли с поличным.

В УФСБ Свердловской области отказались от комментариев. В региональном управлении СКР сказали, что не располагают данными о задержании.

Проект по созданию ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь порядка десяти резидентов.

Шилиманов ранее упоминался в контексте уголовного дела о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК "Бухта Квинс, по которому проходил бард Александр Новиков. В июле 2019 года Новиков сообщил, что в его отношении дело закрыли.

ОЭЗ Титановая долина Артемий Кызласов Михаил Шилиманов Свердловская область ФСБ

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