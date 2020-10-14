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Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора рассматривает четыре версии причин аварии, которая привела к масштабному разливу нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил глава управления Андрей Ходосевич на выездном заседании комитетов Совета Федерации в Красноярске.

Авария на ТЭЦ в Норильске

По его словам, это недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента; климатическое воздействие и нарушение требований безопасности.

29 мая на территории ТЭЦ просел фундамент под резервуаром с дизельным топливом, и из него вылилось более 20 000 тонн нефтепродуктов. Они попали в грунт и водоемы.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, компания-оператор ТЭЦ - НТЭК (входит в "Норникель") - в 21,4 млрд рублей. Росрыболовство оценило ущерб рыбным ресурсам от этой аварии еще в 3,6 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

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ТЭЦ-2 Норильск Норникель Росприроднадзор НТЭК Ростехнадзор Красноярск

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