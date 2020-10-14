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Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей

Пригожин через суд потребовал от Навального и Соболь по 5 млн рублей
Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин просит суд взыскать с оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь по 5 млн рублей за высказывания в его адрес. Копия исков распространена пресс-службой компании "Конкорд" Пригожина в среду.

С Навального Пригожин намерен взыскать 5 млн рублей за несколько его постов в твиттере, опубликованных в июле, он также требует удалить эти посты. Комментарии оппозиционера касаются поставки еды в детские сады и школы, в которых он обвиняет бизнесмена в воровстве.

К Соболь Пригожин также подал иск на 5 млн рублей. Иск касается комментария оппозиционерки, который она дала порталу Znak.com о намерении Пригожина взыскать с Навального и нее 88 млн рублей по иску компании "Московский школьник". В иске Пригожин просит суд обязать удалить эту публикацию и опровергнуть ее содержание.

Накануне стало известно, что Пригожин намерен обратиться в суд в связи с высказываниями Навального и его сторонников.

"Юристы Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к следующим гражданам: Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову", - говорилось во вторник в сообщении группы компаний "Конкорд". Поводом для обращений, отмечалось в сообщении, стали "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения".

Навальный попал в больницу

"Интерфакс" пока не располагает комментариями перечисленных в пресс-релизе оппозиционеров по поводу исков Пригожина.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в общей сложности около 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе этого года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".

Госпитализация Навального

Навальный сейчас находится в Германии, куда его доставили 22 августа из Омска в состоянии комы. В сентябре власти Германии заявили, что в его организме обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти отвергают обвинения в причастности к произошедшему с Навальным.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники, и уже на следующий день стало известно, что приставы арестовали квартиру Навального в Марьино в связи с иском "Московского школьника".

Евгений Пригожин Алексей Навальный Любовь Соболь

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