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Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками
Бизнесмен Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Евгений Пригожин решил обратиться в суд в связи с высказываниями о нем политика Алексея Навального и его сторонников, сообщила группа компаний "Конкорд".

Поводом стали "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения". Что это за публикации, компания не уточняет.

"Юристы Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к следующим гражданам: Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями названных ответчиков.

Навальный впал в кому 20 августа при перелете из Томска в Москву. 22 августа омские врачи разрешили его перевезти в Германию. Там эксперты заявили, что политика отравили нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок", их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия. В сентябре Навальный начал выздоравливать. Он уже выписан из клиники и дает интервью.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (примерно по 29 млн рублей (в общей сложности - порядка 88 млн) как компенсации морального ущерба по иску компании "Московский школьник". Иск был связан с публикациями ФБК о связи этой компании с заражением детей в школах и детских садах дизентерией.

В связи с решением суда по этой тяжбе были арестованы счета ФБК и Любови Соболь.

В августе 2020 года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник". В сентябре стало известно, что судебные приставы арестовали квартиру Навального.

Евгений Пригожин Алексей Навальный Любовь Соболь ФБК Московский школьник Конкорд Максим Шевченко

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