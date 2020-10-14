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Дело оппозиционера Гальперина об экстремизме отправлено на новый круг

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции делоппозиционера Марка Гальперина, который был осужден за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Дело рассмотрит тот же суд, но в ином составе.

"Решения судебных инстанций в части льготного зачета Гальперину в срок назначенного наказания времени содержания под стражей с 4 декабря 2019 года до дня прибытия осужденного в колонию-поселение отменить", - говорится в пресс-релизе.

Нагатинский суд Москвы 7 марта 2018 года приговорил Гальперина к двум годами лишения свободы условно. Он признал оппозиционера виновным в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей" (ч. 2 ст. 280 УК). Суд установил ему испытательный срок на три года и запретил руководить общественными организациями в течение двух лет.

4 декабря 2019 года Реутовский суд Подмосковья по ходатайству ФСИН заменил Гальперину условный срок на реальный.

Претензии к оппозиционеру возникли в связи с публикацией двух видео, снятых в августе и сентябре 2016 года на Красной площади в Москве и содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Гальперин вину не признает.

Москва Нагатинский суд Марк Гальперин ФСИН Реутов

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