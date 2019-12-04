Поиск

Осужденному за экстремизм оппозиционеру Гальперину заменили условный срок на реальный

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суд заменил на реальный срок наказание оппозиционеру Марку Гальперину, который был приговорен к двум годам лишения свободы условно за призывы к экстремистской деятельности.

"Марк позвонил и сказал, что ему заменили условный срок на реальный. Это связано с его административными делами (после приговора - ИФ), но определение суда мы пока не видели", - сказал агентству в среду адвокат Алексей Липцер, защищавший активиста на процессе по уголовному делу.

По данным адвоката, с соответствующим ходатайством в Реутовский городской суд Московской области - по месту проживания Гальперина обратилась ФСИН.

"Условный срок мне изменили на реальный. Увозят в ИВС (изолятор временного содержания - ИФ) в Балашихе", - написал Гальперин в своем фейсбуке.

Комментариями суда и ФСИН по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Нагатинский суд Москвы 7 марта 2018 года приговорил Гальперина к двум годами лишения свободы условно, признав его виновным в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей" (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

В качестве дополнительного наказания суд на два года лишил Гальперина права заниматься руководством общественными организациями. Также суд установил ему испытательный срок на три года.

Следствие и суд установили, что Гальперин разместил в интернете два видео, снятых в августе и сентябре 2016 года на Красной площади в Москве и содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Свою вину оппозиционер не признал.

Марк Гальперин

Новости

Для фигуранта "дела 27 июля" Новикова потребовали 3 года колонии за нападение на полицейского

Дело Егора Жукова

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

В посольстве США в Москве сочли частным случаем проблемы с визами у делегации казначейства

Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен

Пострадавший от взрыва газа дом в Белгородской области будет снесен

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

Патриарх Кирилл усмотрел опасные тенденции в законопроекте о домашнем насилии

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Банкротство "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');