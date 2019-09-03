В Москве задержали главу Либертарианской партии и оппозиционера Гальперина

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Москве задержали главу незарегистрированной Либертарианской партии России Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина, сообщают телеграм-канал партии и "ОВД-Инфо" соответственно.

Либертарианская партия, ссылаясь на правозащитную организацию "ОВД-инфо", отмечает, что Бойко вменяют ч.2. ст. 20.2 - нарушение правил организации митинга. Как уточняет активистка Эльвира Вихарева, он репостнул видео юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь с призывом участвовать в несанкционированной акции 31 августа.

Кроме того, как сообщает "ОВД-инфо" со ссылкой на юриста Николая Зборошенко, полиция задержала активиста Марка Гальперина за участие в несогласованной акции 31 августа.

"Гальперина задержали на выходе из дома. По словам полицейских, ему вменяют участие в собрании 31 августа", - сообщили в "ОВД-инфо". По данным ресурса, задержанного доставили в отдел полиции по Замоскворецкому району Москвы.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о задержании Бойко и Гальперина из официальных источников.