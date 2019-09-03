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Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа

Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии. Об этом сообщил "Интерфаксу" защитник активиста Николай Зборошенко.

Он отметил, что решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде, а затем в Европейском суде по правам человека.

Гальперин был задержан во вторник в подмосковном Реутове.

По словам Зборошенко, в полиции в отношении активиста составили административный протокол о повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), вменив "участие в мирном собрании на Чистопрудном бульваре 31 августа".

Гальперин, со слов защитника, считает свое преследование попыткой изолировать его в предвыборный период.

Марк Гальперин

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