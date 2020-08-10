Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:35Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ".

Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении. Как отмечается, в Подмосковье одобрено более 4,9 тыс. заявок на компенсации, в Башкирии - 2,9 тыс., в Свердловской области - 2,8 тыс. Также в пятерку регионов-лидеров по количеству запросов на господдержку входят Москва и Татарстан, где одобрено по 2,7 тыс. заявок.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделило 11,8 млрд рублей для частичного погашения ипотеки семьям с детьми.

В сентябре 2019 года правительство утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей. Средства будут выделяться однократно, в отношении только одного ипотечного кредита.

Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Чтобы получить поддержку, заемщик должен обратиться к кредитору с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального жилого дома.

ДОМ.РФ

Новости по теме

Новости

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил о засекреченных томах в деле экс-полицейских

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');