Выплачивающие ипотеку многодетные семьи получат еще почти 12 млрд руб.

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет дополнительно порядка 12 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотечные кредиты.

"Сегодня дополнительно выделим из бюджета 11,8 млрд рублей для поддержки не менее 26 тыс. семей", - сказал премьер РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что государство помогает таким семьям частично или полностью погасить ипотечные кредиты. Речь идет о семьях, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей.

"В текущем году на эти цели из бюджета уже выделено более 23 млрд рублей. Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. И все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки", - добавил Мишустин.

Упомянутая программа поддержки семей с детьми действует с сентября 2019 года. Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.