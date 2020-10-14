Минздрав зарегистрировал два препарата ремдесивира для лечения COVID-19

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал два препарата ремдесивира для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба министерства.

"Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду", - говорится в сообщении министерства.

В июле сообщалось, что американские власти купили более 500 тыс. доз препарата ремдесивир для борьбы с COVID-19. Данное количество составляло 90% запасов производившей его компании на ближайшие три месяца.