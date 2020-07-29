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ЕК подписала контракт с Gilead на поставки лекарства против COVID-19

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) подписала контракт на 63 млн евро с американской фармацевтической компанией Gilead на поставки в ЕС лекарства против коронавируса Veklury (торговая марка противовирусного средства "ремдесивир"), сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"В последние недели (Европейская) комиссия упорно работала с Gilead, чтобы добиться соглашения с целью поставки в союз партий первого разрешенного (в Евросоюзе - ИФ) средства лечения от COVID-19. Контракт был подписан вчера, менее чем через месяц после разрешения "ремдесивира", что позволит получать лекарство для тысяч пациентов с начала августа", - приводятся в коммюнике ЕК слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидис.

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Она отметила также, что, не ослабляя усилий для обеспечения населения надежными и эффективными лекарствами, Еврокомиссия поддерживает разработку вакцин против коронавируса.

В Брюсселе напоминают, что "ремдесивир" первым в ЕС получил 3 июля разрешение на доступ к европейскому рынку. Это разрешение, объясняют в Еврокомиссии, облегчает ранний доступ к лекарству в срочных ситуациях нынешней пандемии.

"Ремдесивир" предназначен для лечения взрослых пациентов и подростков старше 12 лет, у которых выявлена пневмония.

В конце июня британская The Guardian писала, что США скупили практически все запасы "ремдесивира" на последующие три месяца, "не оставив ничего для Великобритании, Европы или большей части остального мира".

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Газета приводила свои данные о закупке администрацией США более 500 тыс. доз, что, по сведениям The Guardian, составляло все производство Gilead за июль и 90% - за август и сентябрь.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что его администрация работает над обеспечением всей страны необходимым количеством "ремдесивира".

"Мы работаем с каждым штатом для того, чтобы обеспечить поставки "ремдесивира" для лечения на ранних стадиях, чтобы предоставить лечение стероидами тем, кто болен серьезно. Мы тесно работаем с больницами, домами престарелых. Показатели "ремдесивира" прекрасны, уровень летальных исходов у нас продолжает снижаться, и он будет еще ниже", - заверил президент США.

Еврокомиссия коронавирус Gilead ремдесивир

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