Ростовский Минздрав заявил о катастрофической нехватке медработников

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ростовской области стало "катастрофически не хватать" медиков, а фильтры-боксы в поликлиниках не всегда справляются с потоком пациентов, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"Сколько бы мы с вами не говорили: "Берегите себя, будьте дома, подождите, пока доктора придут к вам домой", люди идут на фильтр в поликлинике. А приход большого количества больных приводит только к еще большему разносу заболевания. Медицинские работники тоже болеют. У нас сегодня катастрофически не хватает специалистов", - объяснила она.

По ее словам, большая часть медиков занята на вызовах, и возникают такие ситуации, когда фильтры в поликлиниках не справляются.

"Мы ждали, что осенью будет определенный всплеск коронавируса. И это произошло. И после летнего расслабления со стороны населения, мы видим рост лиц, заразившимся COVID", - уточнила министр.

Также она сообщила о расширении тестирования в регионе с 1500 тестов в сутки весной до 8500 осенью.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Ростовской области выявили 281 новый случай COVID-19, всего с начала пандемии их стало 25 736.