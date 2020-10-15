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Показатель COVID-заболеваемости в РФ составил 7,5 человек на 100 тыс. населения

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В 10 субъектах РФ число заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения составляет от 10 до 20 человек, в среднем по России этот показатель составляет 7,5 человек на 100 тысяч, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Совершенно нельзя сравнивать абсолютные цифры (...), надо сравнивать интенсивные показатели по количеству цифр на 100 тысяч, и если их сравнивать, то у нас лидер Москва, еще 10 субъектов РФ, которые имеют показатель от 10 до 20 на 100 тыс. населения в сутки, если брать среднесуточную (заболеваемость - ИФ) за неделю", - сказала Попова, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"В среднем по России это 7,5 человек, в самый высокий день это 8 на 100 тысяч населения", - добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что по сравнению с зарубежными странами, среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в России ниже. По ее словам, заболеваемость в Израиле составляет 54 на 100 тысяч населения в сутки, в Бельгии - 28, в Нидерландах - 27, в Великобритании - 22, во Франции - 28, в Испании - 21.

Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус Москва

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