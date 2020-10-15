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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
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ВШЭ с 26 октября переведет все лекции на удаленный формат

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Высшая школа экономики сообщила, что с 26 октября и до особого распоряжения переведет все лекционные занятия на дистанционный формат из-за коронавируса. Об этом говорится в приказе проректора Сергея Рощина.

Пандемия коронавируса

Руководителям структурных подразделений вуза рекомендовано "при планировании расписаний учебных занятий исключить необходимость присутствия обучающихся более трех дней в неделю в помещениях НИУ ВШЭ".

В ВШЭ с начала сентября действовал частичный режим дистанционного обучения.

Некоторые московские вузы после 5 октября начали переходить на удаленку. В МГУ в действует гибридная (очная и дистанционная формы) обучения, но с 13 октября запрещен вход в здания университета без средств индивидуальной защиты. Кроме того, в соответствии с приказом мэра Сергея Собянин ректор МГУ Виктор Садовничий отправил на удаленку 30% сотрудников.

В Министерстве науки и высшего образования пока не планируют масштабный перевод обучения в вузах на дистанционный формат из-за COVID-19, заявляют, что "университеты будут переходить на дистанционное обучение исходя из эпидситуации в регионе".

Хроника коронавируса. Октябрь.

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ВШЭ Москва коронавирус МГУ

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