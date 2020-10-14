Курганские вузы и колледжи переведут на удаленку с 19 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство Курганской области с 19 октября переведет колледжи, техникумы и вузы на дистанционное обучение, сообщил региональный оперштаб. Студенты будут учиться удаленно до особого распоряжения.

Образовательные учреждения начали выбирать платформы для проведения вебинаров, онлайн-консультаций и видеоконференций и составлять расписания. Для консультаций будут работать горячие линии.

По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе выявлено более 4 500 случаев COVID-19. На утро 13 октября суточный прирост заболеваемости составил 64 новых случая.