Пентагон обнародовал изображение перспективной пусковой установки гиперзвуковых ракет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Армия США раскрыла внешний вид перспективной американской пусковой установки гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования, который должен будет поступить в американские войска к концу 2021 года.

Согласно опубликованному изображению, армейские комплексы будут устанавливаться на тяжелых колесных транспортерах. На каждом будет размещаться по три пусковых контейнера с гиперзвуковыми ракетами.

Разработка нового комплекса осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

Американские комплексы гиперзвукового оружия наземного базирования в ядерном и неядерном оснащении предназначены для подавления вражеских целей в любой точке планеты в течение одного часа. О дальности действия этих систем не сообщается.

"Целью программы OpFires является разработка и демонстрация инновационной системы наземного базирования, позволяющей планирующему гиперзвуковому оружию преодолевать современную противовоздушную оборону противника и быстро и точно наносить удар по важнейшим во временном плане целям", - отмечает DARPA.

Вооруженные силы США в следующем году проведут два очередных испытания планирующего гиперзвукового блока, сообщило издание Defense News, ссылаясь на директора управления Армии США по гиперзвуковому оружию генерал-лейтенанта Нила Тергуда. По его словам, еще два испытания планируется провести в апреле-июне 2022 года.

"Мы ускоряем наши летные испытания", - отметил Тергуд. Уже к осени следующего года армия США должна получить гиперзвуковой блок со штатным носителем и пусковой установкой.

Министр Армии США Райан Маккарти, выступая в среду на заседании Ассоциации Армии США, сообщил, что в ходе испытания, проведенного 19 марта текущего года, американская гиперзвуковая ракета поразила цель с отклонением от нее всего на шесть дюймов (15 см). Летное испытание было проведено на гавайском острове Кауаи. Планирующий блок пролетел на гиперзвуковой скорости до цели. Самое первое успешное летное испытание было проведено в октябре 2017 года.

Испытываемый гиперзвуковой блок (The Common-Hypersonic Glide Body или C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он способен развивать скорость в пять раз превышающую скорость звука, может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

В настоящее время Армия и ВМС США разрабатывают свои носители для универсального гиперзвукового блока. В частности, Армия, разрабатывает наземную систему запуска и планирует к 2023 году развернуть первую батарею гиперзвукового оружия.

Корпорация Lockheed Martin работает над созданием мобильной пусковой установки, а компания Dynetics Technical Solutions занимается производством гиперзвуковых блоков.

Ранее представители Пентагона неоднократно подчеркивали, что США сильно отстают от России и Китая в развитии технологий создания гиперзвукового оружия.

6 октября Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках летных испытаний впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, которая располагалась в Баренцевом море. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. При этом была достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов (в восемь раз превышающая скорость звука).