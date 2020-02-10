Трамп предположил, что РФ создала гиперзвуковые ракеты, узнав о планах Обамы

Президент Дональд Трамп на встрече с американскими губернаторами в Вашингтоне Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона, возможно, сумела освоить новые ракетные технологии, благодаря информации, полученной из планов прежней американской администрации, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

Выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, Трамп подчеркнул, что в распоряжении РФ есть ракеты, способные очень быстро достигать цели. "Могу рассказать вам, как они (российские власти - ИФ) получили доступ. Они получили их (технологии - ИФ), возможно, из планов администрации (экс-президента США Барака - ИФ) Обамы", - сказал он американский лидер.

Трамп добавил, что тогда США не занимались претворением подобных планов в жизнь. "И это очень плохо", - полагает президет. Трамп озвучил эту версию, когда рассуждал о наличии у США "супербыстрых" ракет, которые в состоянии достигать цели в 4-7 раз быстрее "обычных" ракет. Он отметил, что не только Россия, но и Китай ведет работу в данной сфере.

Как сообщалось, Трамп также сообщил, что американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов. Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, "потому что у России есть нечто подобное".

Российское оружие нового поколения

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия разрабатывает оружие нового поколения. "Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия - включая и советский период, и новейшую историю - мы никого не догоняем", - сказал Путин 15 января 2020 года в послании Федеральному Собранию РФ, отметив, что другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что в России разработана морская гиперзвуковая ракета "Циркон". Президент сказал, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

А в марте 2018 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщал, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - стратегический ракетный комплекс "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", разработаны ядерная подлодка-беспилотник, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.