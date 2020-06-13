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Трамп заявил, что гиперзвуковые ракеты США смогут поражать цели с точностью до 35,5 см

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - США активно обновляют свой арсенал вооружения и, в частности, получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ныне имеющиеся в мире ракеты. Они могут поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тыс. км - ИФ), причем отклонение от центральной точки (цели - ИФ) составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см - ИФ)", - сказал он в субботу, выступая перед выпускниками 2020 года Военной академии США Вест-Пойнт.

Трамп не уточнил, является ли 1,6 тыс. км предельной дальностью ракеты или же он назвал эту цифру лишь как пример. Также он не сообщил, когда такие новые ракеты, по его мнению, могут быть поставлены на вооружение.

Это - не первый раз, когда американский президент заявляет, что у США будут самые быстрые ракеты в мире. Например, в феврале 2020 года он заявил, что американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов. Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, "потому что у России есть нечто подобное".

В мае Трамп также сообщил о разработке "супер-пупер" ракеты, которая будет летать в 17 раз быстрее уже имеющихся. При этом американские СМИ предположили, что президент преувеличивает скорость новых ракет.

В начале февраля этого года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.

Во второй половине марта Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука.

США

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