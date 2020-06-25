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Трамп задействовал закон военного времени для производства гиперзвукового оружия

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил применить закон об оборонном производстве, чтобы ускорить получение высокотемпературных композитных материалов для производства гиперзвукового оружия.

В меморандуме для главы Пентагона Трамп пояснил, что такие материалы нужны для гиперзвуковых ракет, ракет стратегического назначения, космических ракет.

"Все это нужно для национальной обороны", - подчеркнул президент.

По словам Трампа, без его вмешательства и применения закона об оборонном производстве промышленность США не сможет вовремя предоставить необходимые производственные мощности для высокотемпературных и сверхвысокотемпературных композитных материалов.

Закон об оборонном производстве был принят в 1950 году. Его начали применять в ходе войны в Корее. С тех пор действие закона регулярно продлевали. Одно из его положений дает возможность администрации США требовать от частных компаний делать своим приоритетом производство определенных материалов, необходимых государству для обеспечения обороны страны. При этом компании должны выполнять эти заказы, даже если условия контрактов им не очень выгодны.

В мае Трамп заявил о разработке "супер-пупер" ракеты, которая будет летать в 17 раз быстрее уже имеющихся. По его словам, новые ракеты смогут поражать цель на расстоянии около 1,6 тыс. км с точностью до 35,5 см.

США Дональд Трамп

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