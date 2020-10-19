Следствие считает чешского журналиста Лариша вербовщиком Сафронова

Иван Сафронов Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мартин Лариш, чешский знакомый обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, был тем, кто, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лариш, по версии следствия, завербовал Сафронова в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов в разговоре с "Интерфаксом" напомнил, что не может комментировать все детали расследования, однако, по его словам, недавно защите из ряда процессуальных документов стало известно имя человека, который, по мнению следствия, в 2017 году получил от Сафронова секретные данные.

"Зачем следствию было скрывать от Сафронова имя этого человека, не указывая его в официальном обвинении - остается загадкой. Спустя три месяца после задержания Ивана имя его знакомого все-таки было названо", - отметил Павлов.

"Скорее всего на этот шаг следствие решилось под давлением общественного мнения, чтобы хоть как-то сделать обвинение более понятным", - сказал адвокат.

При этом он добавил, что следствие пока продолжает скрывать от Сафронова и не предъявляет защите отправленные им своему чешскому коллеге в 2017 году письма, в которых ФСБ усмотрело гостайну.

"Упоминание в нескольких процессуальных документах имени этого лица не устраняет в полной мере проблему неконкретности предъявленного Ивану обвинения. Мы по-прежнему настаиваем на том, что оно содержит лишь общие фразы о том, что инкриминируется Ивану, и продолжим добиваться от следствия разъяснения его сути. Пусть предъявят Ивану отправленные им три года назад письма. Тогда обвиняемый сможет дать пояснения и указать на открытые источники, в которых опубликованы содержащиеся в этих письмах сведения", - подчеркнул Павлов.

Официальными комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее российское издание "Проект" опубликовало материал о бывшем корреспонденте газеты Lidové noviny и эксперте по постсоветским и балканским странам Мартине Ларише, предположив, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем.

В интервью русской службе британской телерадиокорпорации "Би-би-си" Лариш заявил, что не имеет отношения к спецслужбам Чехии.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ему секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До получения должности в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.