Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

Чешские спецслужбы ситуацию не комментируют

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Журналисты нашли знакомого с журналистом и ныне советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым гражданина Чехии, которого спецслужбы считают кадровым сотрудником чешской разведки. Он отрицает связи со спецслужбами.

"Это полный бред. Дезинформационный вброс", - заявил журналист и эксперт Мартин Лариш "Русской службе Би-би-си".

Издание "Проект" опубликовало материал о Ларише - бывшем корреспонденте газеты Lidove noviny и эксперте по постсоветским и балканским странам. Журналисты предположили, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем. Сафронов публиковал фотографии с Ларишем в соцсетях.

Адвокаты Сафронова говорили, что Лариш не упоминается в тех материалах уголовного дела, с которыми они знакомы.

Лариш прокомментировал ситуацию в письме "Русской службе Би-би-си". По его словам, они с Сафроновым познакомились в 2012 году, когда он работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny. Они подружились, у них были общие интересы, а в профессиональном плане они обсуждали "разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности".

По словам Лариша, он никогда не имел доступа ни к каким секретным данным и никакое государственное ведомство их не предоставит ему как эксперту.

Сейчас, по словам Лариша, он руководит аналитическим "Центром безопасности анализа и предотвращения" (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP).

"В нашем центре занимаемся аналитическими заметками на разные темы, связанные в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира. Все наши публикации и заметки выложены на нашем сайте в открытом доступе, - сказал он. - Моя деятельность никак не связана с сотрудничеством со спецслужбами. В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками".

Об аресте Сафронова по обвинению в госизмене он узнал из СМИ. Имеет ли обвинение в виду, что представителем чешской спецслужбы, которому журналист передал секретные данные, был Лариш, сам он не знает.

Представитель Службы безопасности и информации Чехии (отвечает за внутреннюю разведку) Ладислав Штиха в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о принадлежности Лариша к чешским спецслужбам сказал "Интерфаксу", что не имеет информации по этой теме. "Я не могу подтвердить или опровергнуть сообщения российских СМИ", - сказал он. Ранее в этой спецслужбе говорили, что не знают о деле Сафронова.

В Управлении по внешним связям и информации (главный орган внешней разведки Чехии) не ответили на запрос "Интерфакса".

Сафронов обвиняется в госизмене. Он вину отрицает.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Из постановления об аресте Сафронова Мосгорсуд исключил пункт о его сотрудничестве с представителем чешской разведки.

Адвокаты также говорили, что из показанных им материалов следует, что ФСБ получила информацию о передаче Чехии государственных секретов от генерала СВР. Также там были упоминания, что заключения о секретности сведений, якобы переданных Сафроновым, подготовили Минобороны и ФСВТС.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.