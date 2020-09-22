Следствие до сих пор не показало Сафронову материалы по сути обвинения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следователь снова отказал журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, в разъяснении сути претензий к нему, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Две недели назад Сафронов направил следователю ходатайство с просьбой ознакомить его со сведениями, в передаче которых (чешской спецслужбе - ИФ) он обвиняется, чтобы дать предметные показания и пояснить из каких открытых источников он взял инкриминируемые ему сведения. Спустя некоторое время следователь Александр Чабан по телефону сообщил мне, что удовлетворил это ходатайство и пригласил нас на следственные действия. Однако в ходе следственных действий материалы, о которых Сафронов просил в своем ходатайстве, так и не предъявил", - сообщил Павлов.

Адвокат выразил недоумение в связи с этой позицией следователя. "Нас слегка озадачило такое его поведение. В понедельник во время встречи следователь сообщил мне, что не так понял ходатайство Ивана и не собирается показывать ему и его защитникам те письма, в которых Сафронов якобы в 2017 году сообщил представителю чешской разведки секретные сведения", - сказал Павлов.

По его словам, официальный ответ следствия на ходатайство Сафронова пока не получен.

"Мы расцениваем такое поведение следователя как продолжение нашими оппонентами порочной практики сокрытия от Сафронова обстоятельств его обвинения. Иван готов дать следствию все необходимые пояснения по обвинению, когда оно наконец будет конкретизировано. Однако следствию, похоже, конкретизировать нечего", - заключил Павлов.

Комментариями ФСБ по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее следствие отклонило ходатайство адвокатов Сафронова о разъяснении сути обвинения журналиста. Следователь Чабан обосновал свою позицию тем, что под этим предлогом адвокаты предложили ему раскрыть данные предварительного расследования.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под стражу. Следствие ФСБ считает, что Сафронов передал чешской спецслужбе секретную информацию о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью: ранее он работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.