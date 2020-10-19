Схимонах Сергий пригласил губернатора Куйвашева в Среднеуральский монастырь

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Схимонах Сергий (Романов), отлученный от церкви, в видеообращении пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Среднеуральский женский монастырь и попросил его о помощи.

"Прошу Евгения Владимировича, губернатора Свердловской области, принять мое приглашение о посещении монастыря "Спорительница хлебов" для личного ознакомления с жизнедеятельностью насельниц монастыря и общеобразовательного процесса", - сказал схимонах.

По его словам, многих чиновников в администрации региона интересует, как живут, воспитываются и получают образование дети насельников, которые находятся на "семейной форме обучения и получают среднее образование при монастыре". Также он считает, что на губернатора "оказывается давление о принятии противозаконных санкций в отношении монастыря".

"В течение 13 лет по поводу обучения детей претензий к монастырю не было, что подтверждается соответствующими документами. В настоящее время опекаемые дети в монастыре не проживают, а остальные находятся с родителями, либо с согласия законных представителей при наличии соответствующих документов", - сказал он.

Схимонах также подтвердил, что все здания монастыря постепенно будут оформлены на Русскую православную церковь в соответствии с законодательством.

Сергий Романов с середины июня находится в Среднеуральском монастыре, духовником которого он был ранее, контролируют ситуацию в обители и не собирается оттуда уходить. Оттуда ушли настоятельница и часть монахинь, со схимонахом остаются около 150 насельниц, которые также не хотят что-либо менять.

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил Романова сана за нарушение монашеских обетов. 24 июля это решение утвердил патриарх. 10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении Романова от церкви и направил его на утверждение правящему архиерею. Гражданские суды штрафовали его за разжигание вражды и распространение фейков о кооронавирусе.

6 октября СКР возбудил уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре. По версии следствия, неизвестные на территории обители с 2004 по 2019 били и совершали другие насильственные действия в отношении семерых детей.

Также сообщалось, что Екатеринбургская епархия собирает свидетельства ненадлежащего обращения с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре, изучает свидетельства бывших воспитанников.