Отлученный от церкви схимонах Сергий остался в Среднеуральском монастыре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Схимонах Сергий (Романов), которого епархиальный суд отлучил от церкви, записал новое видео из Среднеуральского монастыря, из которого следует, что он не намерен покидать обитель.

"Последний старец Свято-Троицкой Сергиевой лавры, схиархимандрит Захарий, когда его пришли арестовывать, он сказал: "Я провожу черту. Если кто эту черту перейдет - упадет замертво". (...)Не моя рука будет проводить эту черту. Я прошу архангела Михаила провести эту черту через мои недостойные руки, защитную черту для монастыря", - сказал Сергий на видео, опубликованном в Youtube. В кадре рядом с Сергием стоят несколько десятков сторонников, часть - с детьми.

В четверг суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви. Решение направлено на утверждение правящему архиерею.

Схимонах был вызван в суд 7 сентября в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Однако Сергий в суд не явился, поэтому было назначено повторное заседание по его делу на 9 сентября. Он вновь не пришел в суд, и заседание перенесли на 10 сентября. В день суда Сергий сообщил, что "продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании Таинства Евхаристии санитарными инструкциями", не позволят ему лично присутствовать на заседании.

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. На два из трех заседаний по этому вопросу он не являлся. 24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

С 15 июня Сергий находится в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого он был. Он взял обитель под контроль, привел туда охрану из казаков, а настоятельница и часть монахинь и насельников оттуда ушли.