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Епархия обратится в полицию из-за недопуска в занятый бывшим схиигуменом монастырь

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Комиссию Екатеринбургской епархии не допустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, где находится лишенный сана и отлученный от церкви отец Сергий (Романов), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе епархии.

"Действительно, епархиальная комиссия не была допущена на территорию монастыря для проведения молебна и проведения инвентаризации. В связи этим епархия намерена обратиться в правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщалось, Екатеринбургская епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре. Комиссия начала работу в четверг. По итогам инвентаризации "будет составлена опись и пояснительная записка с изложением ситуации и выводами".

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергиявиновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил схимонаха от церкви и направил это решение на утверждение правящему архиерею.

Сам отец Сергий неоднократно заявлял, что не намерен покидать монастырь. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они отказались.

РПЦ Сергий Романов Среднеуральский женский монастырь

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