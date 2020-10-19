Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Новый коронавирусный антирекорд и соответствующие ограничения, а также доисторическая кошка на перуанском холме

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России очередной рекорд заболеваемости коронавирусом: 15 982 новых случаев. Из них в Москве 5376 заболевших.

- Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве. По словам мэра, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, такие жесткие меры в столице неприемлемы. Между тем в Москве начались проверки исполнения указа о переводе сотрудников на удаленку. Инспекторы заявляют, что "Нестле Россия" могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение этого требования, но в самой компании заверили, что все исполнили, но столкнулись с проблемой при загрузке данных.

- В Подмосковье закроют музеи и запретят массовые мероприятия. Под новые COVID-ограничения попадут и спортивные мероприятия со зрителями. Из-за этого, например, матч РПЛ "Химки" – "Зенит" пройдет без зрителей. Кроме того, в Московской области в ТЦ, кафе и ресторанах будут измерять температуру у посетителей.

- Арестован врач, выдавший медсправку нижегородскому стрелку. Медику частной клиники вменяется статья УК "халатность". Также дело завели на инспектора отдела по делам несовершеннолетних, которая, по данным следствия, в 2019 году необоснованно отказалась возбудить уголовное дело в отношении юноши, расстрелявшего людей на прошлой неделе.

- Убийца преподавателя в Париже предлагал деньги за сведения о жертве. Как пишут французские СМИ, один 15-летний ученик согласился помочь злоумышленнику, сейчас юноша помещен под стражу. Всего по данному делу задержаны четверо учащихся.

- Правительство РФ выделило еще 35 млрд руб. на поддержку безработных. Михаил Мишустин сообщил, что на эти социальные выплаты в бюджете-2020 было предусмотрено свыше 165 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах.

- Путин поблагодарил Сигала за помощь в сохранении байкальского омуля. Голливудский актер принимал участие в программе восстановления популяции этого вида рыб. Росрыболовство надеется, что в 2023-2025 гг. можно будет открыть промышленное рыболовство.

- В Перу обнаружили древний геоглиф кошки. Изображение длиной 37 метров расположено на холме и ранее было неизвестно. Геоглиф был под угрозой разрушения, но сейчас эксперты его расчистили и укрепили.