Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве

Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым введение крайне жестких ограничительных мер в столице из-за COVID-19.

"Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", - написал Собянин в своем блоге в понедельник.

"Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", - уточнил он.

Собянин перечислил уже введенные меры по борьбе с коронавирусом: так, жителям столицы старше 65 лет рекомендовали оставаться дома (в Москве насчитывается примерно 2,1 млн пожилых людей). Ограничения для хронически больных граждан, которых также призвали не покидать квартиру без особой необходимости, коснулись еще 700 тысяч жителей.

Кроме того, в столице насчитывается 370 тыс. малышей в возрасте до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад, а вместе с мамами - более 700 тысяч. Помимо этого, более 1 млн человек перешли на удаленный режим работы.

"Добавим к ним примерно 1,5 млн работающих людей, которые уже переболели коронавирусом и на какое-то время приобрели естественный иммунитет от заболевания", - написал мэр.

Он уточнил, что "итого мы получаем примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть".

"Огромная прослойка людей защищена от заражения коронавирусом, и это должно существенно ограничивать распространение заболевания", - считает мэр Москвы.

Ситуацию с коронавирусом в Москве удалось взять под контроль

Собянин также заявил, что ограничительные меры в столице помогли взять ситуацию с коронавирусом под контроль. "Нынешняя неделя принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль. Заметно меньше людей пользуется общественным транспортом. Число уникальных пассажиров сократилось на 40% - с "обычных" 7 млн до 4,2 млн человек в день",- написал мэр.

Как подчеркнул Собянин, на транспорте также вновь заработал масочный режим, о "котором летом большинство пассажиров как-то забыли".

"По опыту весны мы знаем, что вслед за уменьшением людских потоков на транспорте начинает снижаться и заболеваемость. Не потому, что транспорт является главным местом заражения, а потому, что снижение числа пассажиров - лучший показатель уменьшения количества социальных контактов между людьми", - сказал Собянин.