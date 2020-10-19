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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
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Собянин объявил о начале проверок "удаленщиков"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 19 октября власти начнут проверять, как организации выполняют требование перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, сообщил в блоге мэр города Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

"А еще через несколько дней – начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы", - добавил он.

Послаблений с масочным режимом в общественном транспорте не будет, пообещал мэр. Также чиновники будут проверять, как масочный режим соблюдается на предприятиях.

"Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима – не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии", - предупредил мэр.

Все предприятия и организации Москвы с 12 октября должны направлять в мэрию информацию о сотрудниках, работающих удаленно. В противном случае им грозит штраф. Чиновники хотят получать номера телефонов "удаленщиков", номера их транспортных карт или социальных, которыми они платят за проезд в транспорте, а также номера их автомобилей.

"Сведения о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, необходимы для более глубокого анализа влияния принятых мер на динамику распространения коронавирусной инфекции", - отмечали в департаменте информационных технологий города.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный Софт" и "Руссофт" просили главу Минцифры Максута Шадаева предложить Собянину отменить это требование, поскольку у работодателей нет права собирать и передавать третьим лицам персональные данные сотрудников без их согласия, кроме того, большинство малых компаний не обрабатывает персональные данные из-за затрат на кадровое и техническое обеспечение.

В Минцифры заявили, что запрашиваемые данные не являются персональными.

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Хроника 09 января – 19 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин Коронавирус

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