Арестован врач, выдавший медсправку нижегородскому стрелку

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки подозреваемому в стрельбе в Нижегородской области, где три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Там уточнили, что медику вменяется статья УК "халатность".

Руководитель пресс-службы Валерий Лазарев уточнил "Интерфаксу", что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 12 декабря 2020 года включительно.

"Врач частной медицинской клиники ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, считает следствие. Ввиду большого количества граждан, проходящих медосмотры в центре, а именно не менее 1000 человек в месяц, специалистом было выдано медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием гражданином (подозреваемым в стрельбе - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Затем, по словам Лазарева, "при наличии соответствующих документов подразделением Росгвардии было принято решение о выдаче молодому человеку лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а в дальнейшем на хранение и ношение оружия".

12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний юноша открыл стрельбу по людям.

Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", а тело подозреваемого на следующий день было обнаружено с признаками суицида неподалеку от места трагедии.

Источник сообщал, что юноша приехал к бабушке в деревню, после ссоры выстрелил в нее, но пожилая женщина выжила. Затем он расстрелял других людей.

Как заявили в СКР, молодой человек страдал депрессией, однако не наблюдался у психиатра. Медработники частной организации выдали подозреваемому справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования.