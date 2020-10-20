Члены ОНК Москвы смогут общаться с арестованными через стекло

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы могут посещать столичные СИЗО, несмотря на ограниченный доступ, им придется соблюдать все меры защиты от вирусной инфекции, объяснил председатель ОНК Георгий Волков.

Оказалось, что сообщения о полном запрете членам ОНК посещать СИЗО, не соответствуют действительности, а последние ограничения столичного УФСИН касаются дополнительных мер безопасности, добавил он.

"Помимо маски и перчаток, члены ОНК теперь будут осуществлять общественный контроль в защитных костюмах, а встречи с заключенными будут проходить через стекло. Это ограничение временное", - сказал Волков.

Он напомнил, что весной членам ОНК полностью запретили посещать изоляторы.

В начале октября по распоряжению главного санитарного врача ФСИН в СИЗО были запрещены долгосрочные свидания, а также обходы прокуроров и членов ОНК по камерам.

19 октября УФСИН Москвы ввело новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса в изоляторах. С этого дня все новые арестованные и осужденные распределяются по СИЗО только после двухнедельного карантина в СИЗО №7. Прием транзитных арестованных осуществляется только через СИЗО-12. Ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных в суды и на следственные действия. Заключенным временно запретили все свидания с родственниками.

"Ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественно-наблюдательных комиссий и иных лиц. Следователи, дознаватели и адвокаты смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий (через стекло), как и ранее, при наличии средств индивидуальной защиты (маски, бахилы и перчатки)", - говорилось в пресс-релизе.

Зампред ОНК Москвы и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева после этого сказала, что в связи новыми ограничениями "членам ОНК запретили общаться с заключенными даже через стекло".