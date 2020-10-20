Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43Заразились
на 20.10В России 1 431 635+16 319В мире 40 395 527+439 890

Члены ОНК Москвы смогут общаться с арестованными через стекло

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы могут посещать столичные СИЗО, несмотря на ограниченный доступ, им придется соблюдать все меры защиты от вирусной инфекции, объяснил председатель ОНК Георгий Волков.

Пандемия коронавируса

Оказалось, что сообщения о полном запрете членам ОНК посещать СИЗО, не соответствуют действительности, а последние ограничения столичного УФСИН касаются дополнительных мер безопасности, добавил он.

"Помимо маски и перчаток, члены ОНК теперь будут осуществлять общественный контроль в защитных костюмах, а встречи с заключенными будут проходить через стекло. Это ограничение временное", - сказал Волков.

Он напомнил, что весной членам ОНК полностью запретили посещать изоляторы.

В начале октября по распоряжению главного санитарного врача ФСИН в СИЗО были запрещены долгосрочные свидания, а также обходы прокуроров и членов ОНК по камерам.

19 октября УФСИН Москвы ввело новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса в изоляторах. С этого дня все новые арестованные и осужденные распределяются по СИЗО только после двухнедельного карантина в СИЗО №7. Прием транзитных арестованных осуществляется только через СИЗО-12. Ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных в суды и на следственные действия. Заключенным временно запретили все свидания с родственниками.

"Ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественно-наблюдательных комиссий и иных лиц. Следователи, дознаватели и адвокаты смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий (через стекло), как и ранее, при наличии средств индивидуальной защиты (маски, бахилы и перчатки)", - говорилось в пресс-релизе.

Зампред ОНК Москвы и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева после этого сказала, что в связи новыми ограничениями "членам ОНК запретили общаться с заключенными даже через стекло".

Хроника коронавируса. Октябрь.

18
В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.16 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.
Хроника 09 января – 20 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ФСИН Москва ОНК Москвы коронавирус Ева Меркачева Георгий Волков

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что COVID-заболеваемость в РФ будет расти еще 2-3 недели

Минобороны РФ не поддержало предложение Минфина о сокращении армии

Минобороны РФ не поддержало предложение Минфина о сокращении армии

В мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции" появилась лента новостей "Интерфакса"

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела к COVID плохо вырабатываются у 4 групп людей

Гинцбург заявил, что антитела к COVID плохо вырабатываются у 4 групп людей

Два человека погибли при крушении вертолета в Вологодской области

Большинство россиян высказались за нейтралитет Москвы в карабахском конфликте

Большинство россиян высказались за нейтралитет Москвы в карабахском конфликте
ДТП с участием Михаила Ефремова

Мосгорсуд отложил на четверг рассмотрение жалобы на приговор Ефремову

Мосгорсуд отложил на четверг рассмотрение жалобы на приговор Ефремову
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 16 тысяч

Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 16 тысяч

Минобороны РФ объяснило полет двух "стратегов" вблизи Аляски

В РСТ плохие продажи туров с кэшбэком связали с COVID-19

В РСТ плохие продажи туров с кэшбэком связали с COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');