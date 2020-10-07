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Московские СИЗО снова ввели ограничения в связи с коронавирусом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Частичные ограничения снова введены в столичных следственных изоляторах в связи с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

"Вышло распоряжение главного санитарного врача ФСИН, по которому прекращены долгосрочные свидания, прекращён обход ОНК и прокуроров по камерам, возвращается система, при которой мы встречались в кабинетах. Так же будет с адвокатами и следователями",- сообщила член ОНК Марина Литвинович в среду.

Со своей стороны, другой представитель комиссии Ева Меркачева заявила агентству, что ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня и распространятся на все СИЗО.

Она добавила, что члены ОНК уже в среду не смогли посетить один из городских изоляторов в связи с ограничениями.

Москва ФСИН коронавирус

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