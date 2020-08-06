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Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, поместили на карантин в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"По нашим данным, Карину только вчера поместили под карантин. Это, вероятно, приведет к продлению срока содержания под стражей нашей подзащитной", - сказал Павлов.

В настоящее время срок ареста Цуркан установлен до 24 августа.

Ранее в "Лефортово" на карантине с подозрением на инфицирование новым коронавирусом находился обвиняемый в госизмене журналист, советник главы "Раскосмоса" Иван Сафронов. У него заболевание в итоге не подтвердилось.

Двое обвиняемых, находящихся под арестом в "Лефортово", - бизнесмены Зиявудин Магомедов и Дмитрий Михальченко ранее переболели COVID-19.

Цуркан обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была задержана летом 2018 года.

Согласно информации защиты, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.

В январе 2020 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил декабрьское постановление Мосгорсуда, продлившего Цуркан арест до 21 месяца, изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. В свою очередь, Второй кассационный суд по представлению Генеральной прокуратуры отменил решение апелляционного суда и вернул Цуркан под стражу. На свободе она провела 23 дня.

Карина Цуркан

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