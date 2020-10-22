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Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-16" успешно приземлился

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-16", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

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Экспедиция Иванишина, Вагнера и Кэссиди на МКС началась 9 апреля 2020. Экипаж провел на орбите 196 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по дооснащению станции, в том числе обнаружив источник утечки кислорода в российском сегменте.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь. После этого экипаж "Cоюза МС-16" на вертолетах доставят в Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина, астронавт Кэссиди из Казахстана сразу отправится в США.

По информации ЦПК, встречу экипажа обеспечивают сдавшие COVID-тесты специалисты, которые будут соблюдать необходимую дистанцию и другие санитарные меры.

Ранее в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что эвакуация космонавтов пройдет по сокращенному сценарию при сокращенном составе поисково-спасательной группы для исключения возможности инфицирования экипажа.

В обеспечении посадки задействуют 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12, а также более 20 единиц техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

космос Роскосмос НАСА МКС Казахстан

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