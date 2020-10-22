Четыре заместителя губернатора Алтайского края заразились коронавирусом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом подтвердилось сразу у четырех заместителей председателя правительства, губернатора Алтайского края, сообщили в региональном оперштабе. Положительные тесты оказались у Дениса Губина, Александра Климина, Александра Лукьянова и Игоря Степаненко.

22 сентября положительный тест на коронавирус получил губернатор Виктор Томенко. 28 сентября он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, но при поступлении имел отрицательный тест на коронавирус. 9 октября его выписали из больницы.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае выявили 17 306 случаев заражения коронавирусом.