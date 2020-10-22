Отпущенный из СИЗО красноярский бизнесмен Быков вновь задержан

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен и экс-депутат красноярского заксобрания Анатолий Быков, в четверг освобожденный судом из СИЗО и отправленный под домашний арест по делу об организации убийств в 1990-х годах, вновь задержан по другому уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" его адвокатАлексей Прохоров.

"Да, практически сразу после освобождения из СИЗО после решения суда Быкова вновь задержали возле здания изолятора и перевели в изолятор временного содержания. Говорят, что по другому уголовному делу, по какому конкретно - пока не известно", - сказал Прохоров.

Днем в четверг Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Быкову, арестованному по обвинению в организации и соучастии в убийствах, и поместил его под домашний арест. Адвокаты Быкова ранее подали апелляционную жалобу на его арест, отметив, что следствие по делу бизнесмена закончено, и их подзащитный не может на него повлиять.

Быкова задержали в Красноярске 7 мая и на следующий день арестовали.

В отношении Быкова расследовались уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп."з, н" ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более человек по предварительному сговору), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация заказного убийства).