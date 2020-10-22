Поправки о продлении заморозки накопительной пенсии прошли первое чтение

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении до 2023 года моратория на перечисление взносов в накопительную часть пенсии.

Правительство внесло его в палату в конце сентября.

Мораторий действует с 2014 года и ежегодно продляется: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда - без "заморозки" для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета. Сейчас "заморозка" действует до 2022 года.

В документах, приложенных к законопроекту, говорится, что продление моратория позволит сэкономить в 2023 году, по предварительной оценке, 669,3 млрд рублей - на эту сумму уменьшится объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.