Правительство предложило еще на год продлить "заморозку" накопительной пенсии

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии будет в очередной раз продлен еще на год – до 2023 года.

Мораторий, который также называют "заморозкой", действует с 2014 года и ежегодно продляется: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть, без формирования пенсионных накоплений. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда – без "заморозки" для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета. Сейчас "заморозка" действует до 2022 года.

Согласно материалам к внесенному в среду законопроекту, продление моратория позволит сэкономить в 2023 году, по предварительной оценке, 669,3 млрд рублей – на эту сумму уменьшится объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.

В правительстве неоднократно заявляли, что мораторий не уменьшает объем пенсионных прав граждан.