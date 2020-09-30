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Силуанов назвал условие для обсуждения отмены накопительной части пенсии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждать вопрос об отмене накопительной части пенсии можно только после того, как будет введена работающая добровольная накопительная система, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, комментируя инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по отмене накопительной части пенсии.

"У нас же сейчас приостановлена накопительная часть", - сказал он.

"Наверно, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям", - отметил Силуанов.

Как сообщалось, ФНПР 29 сентября направила в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо, в котором попросила премьера исключить накопительную компоненту из системы государственного обязательного пенсионного страхования в связи с ежегодным увеличением показателя ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

"Профсоюзы неоднократно указывали, что при условии нахождения накопительного компонента в системе государственного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, регулирующими межсубъектные отношения, а не применять для каждого элемента действующей системы отдельные подходы", - говорилось в письме.

В России с 2014 года действует мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии, который ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Сейчас "заморозка" действует до 2022 года включительно, но в среду правительство внесло в Госдуму РФ законопроект, который продлевает этот мораторий и на 2023 год.

Минфин и Банк России осенью 2019 года обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием "гарантированный пенсионный план" (ГПП). Среди основных ее элементов - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. До этого работа над концепцией ИПК шла три года - с 2016 года. Однако из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста ИПК так и не дошел до общественного обсуждения.

Минфин Антон Силуанов

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