Пенсионный рынок медленно отходит от "заморозки"

Итоги года в сфере пенсионного страхования

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Если 2018 год был периодом внутренней санации группы НПФов, когда они, по выражению зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, "фактически списывали давно накопленные проблемы", то 2019 можно назвать годом, когда проблемы потребовалось решать уже на всем рынке. И главные из них - это отсутствие новых источников поступлений средств в пенсионную систему и недоверие, причем как со стороны граждан и регулятора, так и со стороны самой индустрии НПФов.

Не дорастив буквально год до совершеннолетия обязательное пенсионное страхование, власти решили сосредоточиться на развитии второго, более перспективного "ребенка" - негосударственного пенсионного обеспечения. Для этого в 2019 году Банк России представил концепцию гарантирования пенсионных резервов, новую политику самостоятельного инвестирования НПФами этих средств, опубликовал законопроект о санации фондов по аналогии с банками и страховщиками, а Минфин предложил новый гарантированный пенсионный план (ГПП) взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

ЦБ пообещал участникам финансового рынка "остановить принтер" нормотворчества и подморозить все новые инициативы по регулированию, дав друг другу передышку. Пенсионный рынок, скорее всего, вздохнуть сможет, но выдохнуть ему удастся только после 2021 года, когда все эти новации вступят в силу.

Доходность теплеет

НПФам потребовалось полтора года, чтобы отойти от контузии после серии санаций на финансовом рынке. Если в 2018 году фонды группы "Открытие", крупнейшие НПФы "Будущее" и "Сафмар", на которых приходилось 40% пенсионных накоплений, показали убыток от инвестирования этих средств в размере более 10% из-за обесценения облигаций "Открытие холдинга", а также инвестиций в Бинбанк и Промсвязьбанк, то к концу 2019 года почти все фонды пришли с положительной доходностью, большая часть - даже выше доходности ВЭБа по расширенному портфелю (8,4%). Средневзвешенная доходность НПФов на конец сентября составила 10,1%, а накопленная доходность на горизонте 3-5 лет опережает уровень инфляции, утверждают в ЦБ РФ.

Инвестиционный портфель пенсионных средств всех НПФов за три квартала 2019 года вырос почти на 300 млрд рублей, пробив планку в 4 трлн рублей. Источником роста после "заморозки" пенсионных накоплений в 2014 году остается инвестиционный доход, который ускорил свой рост, в том числе благодаря оздоровлению НПФами своих портфелей и улучшению их кредитного качества. Так, например, вероятность дефолта субпортфелей облигаций НПФов с начала 2018 года, после серии санаций банковских холдингов в августе-сентябре 2017 года, снизилась с 2,3% до 1%, рассказали "Интерфаксу" в ЦБ РФ.

На руку фондам сыграла и положительные конъюнктура на финансовых рынках: рост доходности по особенно любимым для НПФов инструментам - ОФЗ и корпоративным облигациям - с их положительной переоценкой на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. В 2019 году ключевая ставка снижалась пять раз, достигнув в декабре 6,25%. Также наблюдался рекордный объем первичных размещений госдолга и увеличение спроса на него со стороны инвесторов-нерезидентов, к тому же рублевые корпоративные облигации демонстрировали позитивную динамику.

Несмотря на то, что динамика акций опережала динамику рынка облигаций: индекс МосБиржи за год вырос более чем на 27% к середине декабря, пробив в ноябре 3000 пунктов, а индекс РТС - на 42%, фонды не спешили увеличивать свои вложения в долевые инструменты в первые три квартала. К тому же, как отмечает ЦБ, более рисковые активы не принесли фондам более высокой доходности, чем ту, которую показали НПФы, вложившиеся в облигации и госбумаги. К низкой доходности портфелей фондов привели вложения в акции компаний с повышенным риском или неликвидные инструменты, от которых фонды избавлялись в 2018-2019 годах и будут это делать в 2020 году. Проблема перекрестного инвестирования сохраняется: ЦБ все еще видит риски в инвестировании НПФами пенсионных резервов в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), аффилированные с этими НПФами.

Более того, фонды с недоверием относились и к долговому рынку. Как заявили "Интерфаксу" в ЦБ, чтобы избежать рисков волатильности рынка, треть портфеля пенсионных накоплений и четверть пенсионных резервов была учтена по амортизированной стоимости, то есть для этих активов рост рынка не оказал влияния на доходность.

На конец сентября 2019 года фонды вложили в корпоративный долг суммарно 49% пенсионных накоплений и резервов (2 трлн рублей), в ОФЗ - 23,5% (976 млрд рублей), в акции - всего 7,5% (314 млрд рублей). Впрочем, выбора для НПФов на рынке акций не так уж и много: на начало декабря на "Московской бирже" в числе разрешенных для инвестирования пенсионных накоплений торговались бумаги всего 62 эмитентов.

В следующем году доходность станет одним из главных конкурентных преимуществ на рынке, говорит куратор пенсионного бизнеса группы "Регион" Галина Морозова. Так, например, НПФ Сбербанка, на который приходится шестая часть активов всех фондов, уже увеличил долю вложений пенсионных накоплений в акции вдвое по сравнению с показателем на начало года, до 2% на конец ноября.

Однако опрошенные "Интерфаксом" фонды отметили, что не стоит ждать существенных изменений в инвестиционных стратегиях НПФов в 2020 году. На консервативность вложений, прежде всего, повлияет "дамоклов меч" регулятора в виде возможности применения фидуциарной ответственности и требований к нормативам стресс-тестирования, несоблюдение которых планируется внести в число признаков финансовой неустойчивости в законе о санации НПФов. "Скорее всего, инвестполитика всей индустрии НПФов будет оставаться крайне консервативной с большой долей госбумаг в портфелях, высоким кредитным качеством корпоративных облигаций при ограниченной дюрации и минимальной долей акций", - считает гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин. По данным ЦБ, средняя дюрация портфеля НПФов сейчас составляет 3,2 года, фонды предпочитают облигации на срок от 1 до 3-5 лет, поэтому говорить о НПФах как об источнике длинных денег также пока не приходится.

У Минфина и ЦБ появился план "Г"

В конце года Минфин и Банк России официально заявили о том, что введения ИПК в ближайшие годы ждать не стоит: после трех лет разработки и внутреннего обсуждения было принято решение отложить его до лучших времен. Вместо этого гражданам и фондам был предложен гарантированный пенсионный план (ГПП), который должен подарить отрасли "второе дыхание". Участники рынка неоднозначно оценивают новую инициативу властей.

ГПП в наследство от ИПК досталось много норм, однако главное отличие - это добровольность взносов. К тому же гражданин сможет менять НПФ в рамках ГПП без потери инвестиционного дохода, а также переводить в новую систему свои средства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Как и в концепции ИПК, в ГПП гражданин сможет получить налоговые вычеты на сумму взноса в ГПП, но не более 6% от зарплаты. Налоговые льготы получит и работодатель: при софинансировании ГПП своего сотрудника он сможет сократить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Вести персонифицированный учет пенсионных прав и администрировать переводы граждан между НПФами будет "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), через него же будут осуществляться и выплаты.

В принципе, граждане могли и раньше самостоятельно копить на пенсию, поэтому правительство не ждет от населения активного участия в этой системе: разработчики планируют, что за первый год работы этого продукта им заинтересуется 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от заработной платы. Аналитики и представители отрасли уверены, что новое предложение заинтересует только граждан с достатком выше среднего, которые достаточно грамотны, чтобы копить на пенсию в другом месте. Текущее налоговое стимулирование ГПП для граждан с доходом до 160 тыс. рублей в месяц пока находится на том же уровне, что и в программах негосударственного пенсионного обеспечения, говорит Моторин. Согласно данным ЦБ, количество участников добровольной пенсионной системы за год выросло на символические 0,3%, до 6,2 млн человек.

А вот отсутствия интереса со стороны страховщиков и управляющих компаний ждать не стоит. Участники двух СРО - Всероссийского союза страховщиков и НАУФОР - уже заявили о своем желании поучаствовать в новой системе наравне с НПФами. Их поддерживают Минфин и ЦБ РФ, предлагая подумать над расширением возможных участников ГПП после вступления в силу соответствующего пакета поправок. Для этого, в том числе, ЦБ РФ уже предложил систему гарантирования для страховщиков жизни по аналогии с той, которая сейчас работает в банковской индустрии, а профучастникам - расширение возможностей индивидуальных инвестиционных счетов, на основе которых планируется создать индивидуальные пенсионные счета. Привлекательность предложенной системы увидел для себя и ВЭБ, который в ожидании реформы в августе объявил о покупке 25%-ной доли в НПФ "Благосостояние" (фонд специализируется на программах негосударственного пенсионного обеспечения для работников РЖД).

Конкурировать по доходности с УК фондам будет сложно, в первую очередь это связано с разным подходом к инвестированию, кроме того, регулятор жестко следит за политикой вложений НПФов. Например, доходность УК по инвестированию пенсионных накоплений на конец сентября 2019 года составляла от 10% по консервативному портфелю, у некоторых УК она доходила до 17-19%. А показать хорошую доходность НПФам все же придется: власти не отказываются от концепции ИПК и все-таки намерены доработать законопроект по реформированию пенсионной системы. Поэтому для того, чтобы граждане поверили в надежность и доходность добровольной программы, ЦБ и Минфин будут стимулировать фонды показывать высокую доходность.

По закону НПФы - это организации с исключительным видом деятельности: фонды могут осуществлять только негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Таким образом, если управляющие и страховщики не получат такой же регуляторной нагрузки, какая действует сейчас в отношении пенсионных фондов, то некоторые функции по формированию пенсии могут отойти от НПФов к этим финансовым институтам: при сравнении граждане всегда будут выбирать большую доходность. Понимая это, пенсионные СРО предлагают отменить исключительность вида деятельности НПФов в течение ближайших пяти лет, предоставив им возможность осуществлять смежные услуги для пенсионеров: уход, медицинское сопровождение, патронаж. Дальнейшее развитие индустрии участники видят и в объединении лицензий НПФов и страховщиков.

"Заморозка" накопительной пенсии вновь продлена на год, до 2022 года включительно. А это значит, что с учетом уклона в сторону добровольных схем формирования дополнительной пенсии все большее значение будет приобретать доверие граждан как к отдельным участникам рынка, так и к системе в целом. "Сейчас доверие к НПФам в значительной степени подорвано в силу множества факторов, в том числе из-за отсутствия понимания дальнейшего развития системы пенсионных накоплений и отсутствия законодательных инициатив, которые бы упорядочили тот ряд хаотичных изменений, который произошел в пенсионной системе за последние несколько лет", - говорит Моторин.

Люди - это новая доходность

Из-за "заморозки" пенсионных накоплений пять лет назад новые деньги в пенсионную систему поступать перестали, поэтому фонды каждый год вынуждены вести "феодальные войны" друг с другом: одни стремятся завоевать новых клиентов, а вторые - защитить свою клиентскую базу. При этом в 2019 году переходная компания была самой малочисленной за все время. Россияне подали лишь 345 тыс. заявлений на переход между НПФами и Пенсионным фондом России, что почти в 6 раз меньше, чем в 2018 году, когда число граждан, захотевших сменить пенсионный фонд, равнялось 1,96 млн человек.

В предыдущий период - 2016 и 2017 годы - количество заявлений составило 18 млн за два года. Причем большинство граждан даже не знали о том, что пожелали сменить свой пенсионный фонд. Недобросовестные агенты НПФов, используя информацию из базы данных ПФР, подделывали заявления граждан и договоры о переводе средств в свои фонды. Проблема приняла такие масштабы, что в 2019 году потребовалась всероссийская проверка фондов и отделений ПФР Генпрокуратурой по поводу нарушений двух- и трехлетней давности.

Однако несмотря на то, что ситуация с незаконными переходами в сравнении с прошлым годом значительно улучшилась, проблема не исчезла совсем. "Большинство досрочных переходов сопровождается потерей инвестиционного дохода, и эта проблема пока сохраняется. Несмотря на принятые в 2018 году законодательные изменения в этой части, проблема не решена окончательно: граждане до сих пор в полной мере не осознают последствия перехода либо не информируются должным образом о таких последствиях", - заявляют в ЦБ. Согласно данным ПФР, за последние три недели была подана четверть всех заявлений о переходе от их общего объема за год.

Для предотвращения этой проблемы летом 2019 года ЦБ, Минфин и Минтруд заявили о разработке поправок в законодательство с изменениями концепции переходов граждан между НПФами. Пока предложено "заморозить" досрочные переходы граждан между фондами на 3-5 лет. Однако представители министерств и регулятора отмечали, что это будет сделано лишь для того, чтобы взять передышку перед обсуждением реального решения проблемы переходов и повышения доверия граждан к ГПП.

При этом некоторые фонды уже закладывают в свои стратегии активное привлечение граждан. Так, НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", который по предварительным данным является лидером переходной компании 2019 года, планирует увеличить свою клиентскую базу за три года в 1,5 раза, до 1,4 млн человек.

Еще одним из немногих способов наращивания активов фондов в текущих условиях станут сделки по слиянию и поглощению, говорит младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний рейтингового агентства "Эксперт РА" Артем Афонин. За 2019 год количество фондов уменьшилось на 5, до 47: кто-то сам покинул рынок, кто-то пал жертвой объединений. Ожидается, что в 2020 году консолидация рынка продолжится. На это повлияет и вступающая в силу с 2020 года норма о минимальном нормативном капитале НПФа, которая должен быть увеличен с 150 млн рублей до 200 млн рублей.

В первом полугодии планируют объединиться НПФы группы "Регион": к НПФ "Эволюция" присоединятся "Социальное развитие", "Образование" и "Согласие". Осенью 2019 года об объединении заявили НПФ "Ростех" и НПФ "Роствертол" . В конце декабря "АЛРОСА" объявила о желании продать свой фонд "Алмазная осень" кому-то из госструктур. К тому же группы "Регион", Сбербанк , ВТБ и "Открытие" не исключают в ближайшее время неорганического роста на пенсионном рынке, сообщили "Интерфаксу" в организациях.

Меньше народа - больше кислорода, гласит народная мудрость. Пенсионный рынок уже давно научился задерживать дыхание в ожидании хоть какого-то развития индустрии. Но продолжать бить рекорды в этой игре с каждым годом становится все сложнее, особенно когда рядом конкуренты по финансовому рынку дышат полной грудью.