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Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - У властей нет планов по запуску новой пенсионной реформы, все решения в этом плане приняты и закреплены законом и ничего нового не обсуждают ни в правительстве, ни в Кремле, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Протест против пенсионной реформы

По его словам, предложения Минфина в этой сфере касаются только накопительной части пенсии. Они относятся "только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите".

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 году концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из-за разногласий финансового и социального блока кабинета министров по ключевому вопросу - автоматической подписке граждан.

Новая система ГПП, как предполагается, будет строиться на ранее представленной концепции ИПК, однако будет полностью добровольной.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина

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