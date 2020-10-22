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Суд вернул экс-гендиректору ВМТП иск об отмене его отставки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края вернул бывшему гендиректору крупнейшей стивидорной компании в порту Владивостока - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в FESCO) - Заирбеку Юсупову иск о признании недействительным решения набсовета о досрочном прекращении его полномочий.

Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление, по мнению суда, "связано с реализацией и защитой" Юсуповым его личных прав и относится к компетенции суда общей юрисдикции.

"Обжалуемое истцом решение наблюдательного совета ВМТП от 30 сентября 2020 года затрагивает его права непосредственно как работника общества, а не как лица, входящего в состав органов управления юридического лица", - говорится в определении.

В материалах отмечается, что Юсупов не является акционером порта, при этом его статус как члена наблюдательного совета находится в зависимом положении от его основного статуса как единоличного исполнительного органа общества.

В пресс-службе ВМТП не стали комментировать ситуацию.

Полномочия Юсупова были прекращены 1 октября. После этого докеры ВМТП стали выходить на акции протеста против его увольнения и назначения вместо него Романа Кухарука. Юсупов встретился с протестующими и пообещал оспорить увольнение.

Владивосток ВМТП FESCO Арбитраж Приморья Заирбек Юсупов Роман Кухарук

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