Докеры ВМТП снова вышли на митинг против увольнения гендиректора

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Работники ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) в пятницу вышли на митинг, протестуя против смены гендиректора предприятия, сообщила "Интерфаксу" зампредседателя Российского профсоюза докеров, представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун.

"Сегодня также проводят собрание на территории порта. Участвуют те, кто освободились после ночной смены, выступают с теми же требованиями. Люди просят восстановить в должности прежнего гендиректора Заирбека Юсупова, просят лиц, принявших решение о прекращении его полномочий, приехать на переговоры с работниками, чтобы объяснить причины этого решения", - сказала Хорошун, добавив, что соответствующее требование было направлено руководству FESCO.

По ее словам, протестуют не менее 200 докеров, акция проходит на территории порта.

"Часть работников выполняют свои обязанности, работают дежурные службы, но работы выполняются не в том объеме, как обычно", - добавила Хорошун.

Как сообщалось, в четверг докеры ВМТП вышли на митинг, протестуя против увольнения Юсупова с должности гендиректора предприятия. По словам представителя профкома ВМТП, работники опасаются, что после смены руководителя ухудшатся условия работы на предприятии.

Менеджмент ПАО "Дальневосточное морское пароходство" посчитал вчерашнюю акцию работников "самоуправством", а Юсупова назвал ее организатором. Там отметили, что "на территории стратегического предприятия, которым является "Владивостокский морской торговый порт", запрещено проведение каких-либо забастовок, препятствующих работе предприятия".

Наблюдательный совет ВМТП 30 сентября принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова. Новым гендиректором ПАО "Владивостокский морской торговый порт" со 2 октября станлваится Роман Кухарук.