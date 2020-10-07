Экс-гендиректор ВМТП оспорит в суде отстранение от должности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Уволенный с должности гендиректора ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) Заирбек Юсупов заявил докерам, что готов оспорить в суде свое досрочное отстранение.

Докеры порта устраивают протесты с 1 октября, с тех пор как узнали об увольнении Юсупова. Они выступают против смены руководства компании, поскольку опасаются ухудшения условий труда. Когда к ним 5 октября пришли президент FESCO Аркадий Коростелев и новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук, рабочие забросали их касками. Коростелев после этого призвал рабочих прекратить протесты.

"Если мои услуги и я вам нужен, то я готов подать в суд и восстанавливаться, потому что аргументов очень много", - сказал Юсупов бывшим подчиненным. Видео его встречи с докерами опубликовано на странице предприятия в инстаграме.

Информацию о намерении Юсупова обратиться в суд подтвердила "Интерфаксу" заместитель председателя Российского профсоюза докеров, представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун.

Юсупов также сообщил о значительных инвестициях в порт за время его руководства.

"С 2016 года грузооборот вырос более чем в два раза - с 5,6 млн тонн до 11,9 млн тонн. Увеличились возможности порта, мы обновили краны и оборудование. Значительно выросли инвестиции в реконструкцию и модернизацию порта - от 248 млн (рублей. - ИФ.) в 2016 году до 1 158 млн (рублей) в 2020 году. И это при том, что в условиях пандемии мы несколько сократили программу инвестиций, потому что за четыре года и так многое было сделано", - цитирует его пресс-служба ВМТП.

Он отметил, что EBITDA стивидора выросла более чем в два раза за эти же годы: "В 2016 году этот показатель составлял $49,8 млн, а в 2020 - $105,1 млн".

Юсупов с 2016 года занимал должности вице-президента FESCO по портовому дивизиону и генерального директора ВМТП.

1 сентября стало известно, что наблюдательный совет ВМТП досрочно прекратил полномочия Юсупова как гендиректора. Ранее сообщалось, что совет директоров FESCO решил расторгнуть трудовой договор с членом правления Юсуповым, занимавшего должность вице-президента группы по портовому дивизиону.

ВМТП 1 октября разместил на "Федресурсе" уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве. Причиной планируемого обращения является наличие у компании кредитного договора с банком ВТБ, заключенного в ноябре 2017 года.

Позже менеджмент FESCO заявил о неправомерных действиях со стороны руководства ПАО "ВМТП" в связи с намерением обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве компании. Согласно сообщению FESCO, уведомление было подано 30 сентября от имени и. о. гендиректора ВМТП Хаджимурада Омарова. "Соответствующее уведомление размещено неуполномоченным лицом от имени компании без наличия на то каких-либо правовых оснований. Таким образом, действия Омарова Х.О. будут рассмотрены правоохранительными органами на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 197 УК - заведомо ложное публичное объявление юридического лица о несостоятельности (банкротстве)", - сообщила компания.

Менеджмент ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы FESCO) в связи с акцией работников ВМТП назвал самоуправством действия Юсупова.